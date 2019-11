Allerta Meteo Venezia: domani messe domenicali sospese a San Marco e chiusi tutti i musei, eccetto Correr

Domani, domenica 17 novembre, viste le previsioni che parlano di un’acqua alta eccezionale, saranno sospese le messe domenicali nella basilica di San Marco e in alcune altre chiese veneziane. In particolare, nella basilica di San Marco saranno celebrate le messe delle 7, delle 8, delle 9 e delle 18.45, mentre saranno sicuramente annullate le messe delle 10.30 e delle 12. Lo annuncia il patriarcato, spiegando che le condizioni obbligheranno sicuramente l’annullamento delle messe anche in altre chiese, pertanto i fedeli sono invitati a verificare nelle parrocchie di riferimento l’effettiva celebrazione. Nel frattempo l’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin rende noto che l’Unità di crisi coordinamento regionale del ministero dei Beni culturali sta lavorando a stretto contatto con gli uomini della direzione regionale veneta della Protezione civile per verificare lo stato di alcuni edifici religiosi veneziani colpiti dalle mareggiate e dall’acqua alta dell’ultima settimana. L’obiettivo è quello di verificare la situazione, monitorare i danni e valutare come è possibile la messa in sicurezza degli edifici. Inoltre, la Fondazione dei Musei Civici di Venezia ha comunicato che, alla luce delle previsioni meteo attuali, domani resteranno chiusi tutti i musei della città. L’unico aperto al pubblico sarà il Museo Correr, che osserverà i normali orari di apertura.