Allerta Meteo, violenta TEMPESTA MEDITERRANEA sull’Italia nel weekend: Venerdì i primi fenomeni estremi [MAPPE]

E’ di nuovo Allerta Meteo per il forte maltempo che colpirà l’Italia nei prossimi giorni: un nuovo violento ciclone proveniente dall’Atlantico settentrionale si trasformerà in una Tempesta Mediterranea che attraverserà il nostro Paese da Nord/Ovest a Sud/Est durante il weekend. Ma già domani, Venerdì 22 Novembre, avremo i primi fenomeni estremi tanto che la protezione civile ha ritenuto di dover già lanciare un primo avviso di criticità particolarmente importante per le prossime ore.

Il maltempo di domani, Venerdì 22 Novembre, sarà particolarmente intenso al Nord/Ovest con forti temporali sin dal mattino in Liguria e in modo particolare su Genova, e piogge torrenziali in Piemonte. Altri fenomeni temporaleschi interesseranno le Regioni tirreniche: Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. In modo particolare in serata il maltempo si intensificherà in tutto il Nord/Ovest, al confine francese di Piemonte e Liguria. La Francia meridionale sarà colpita da pesanti alluvioni sulla Costa Azzurra e sulle Cevenne. Proprio da Venerdì sera, si alzeranno forti venti di scirocco in tutto il Paese. In ogni caso sarà il primo avamposto della brusca tempesta attesa nel weekend. Sulle Alpi continuerà a nevicare copiosamente nel versante italiano, mentre il foehn farà schizzare le temperature verso l’alto sui versanti esteri che rimarranno in ombra pluviometrica.

Nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo è possibile sfogliare tutte le immagini con le previsioni di piogge, temperature e venti del modello Moloch dell’ISAC-CNR per le prossime 36 ore.

Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: