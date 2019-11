Allerta Meteo, nel weekend arriva un altro terribile Ciclone Mediterraneo: ecco le MAPPE che prospettano un DISASTRO

Maltempo senza tregua sull’Italia che nel weekend verrà colpita da un altro Ciclone Mediterraneo di violenza analoga a quello che ha già devastato molte Regioni nella giornata di Martedì 12 e Mercoledì 13. Le ultime mappe sono terribili, previsioni che vorremmo non si avverassero mai. La nuova tempesta risalirà il mar Tirreno tra Sabato pomeriggio e Domenica sera, sprofondando fino a 990hPa di bassa pressione e alimentando fenomeni violenti su gran parte d’Italia.

Meteo Italia, infuria lo scirocco: caldo anomalo quasi ovunque e vento da uragano

Intanto in queste ore la situazione è già molto estrema: lo scirocco soffia molto forte, con raffiche da uragano in varie aree dove il vento ha superato oggi i 140km/h. Le temperature sono sensibilmente aumentate in tutto il Sud e nelle Regioni Adriatiche, tornando su valori primaverili: +23°C a Palermo, +22°C a Reggio Calabria, Pescara e Battipaglia, +21°C a Catania, Siracusa, Crotone e Trapani, +20°C a Napoli, Taranto, Messina, Salerno, Lecce, Cosenza, Benevento, Torre del Greco, Brindisi, Caserta, Monopoli e Termoli. Caldo anomalo anche nell’alto Adriatico con +17°C a Venezia, Trieste e Rimini e +18°C ad Ancona. Soltanto all’estremo Nord/Ovest, in Piemonte, dopo la nevicata della scorsa notte, il clima è ancora freddo grazie al cuscinetto padano, un classico dello scirocco.

Allerta Meteo per stasera: violento temporale su Roma, piogge alluvionali al Nord/Est

Piogge torrenziali stanno colpendo tutto il Centro/Nord: situazione critica nell’alto Lazio, da Civitavecchia a Viterbo, dove si segnalano da stamattina pesantissime criticità. Un violento temporale sta per abbattersi anche su Roma, dove lo scirocco ha portato la temperatura a +18°C. Ma la situazione più critica è quella che si registra al Nord/Est, sulle Dolomiti e al confine tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. I parziali pluviometrici giornalieri sono impressionanti: 202mm a Malga Valine, 188mm a Vallarsa, 184mm ad Arsiero, 180mm a Tolmezzo, 158mm ad Andreis, 151mm a Chievolis, 144mm ad Enemonzo, 134mm a Barcis, 132mm a Valli del Pasubio, 130mm a Gallio, 126mm a Recoaro Terme, 122mm a Fonzaso, 121mm a Forni di Sotto, 117mm ad Agordo, 114mm ad Asiago, 112mm a Folgaria, Tonadico e Feltre, 105mm a Resia , 102mm a Lavarone, 92mm a Comeglians, 90mm a Forno di Zoldo, 84mm a Tambre, 83mm a Zoppola, 78mm a Trento, 74mm a Pordenone, 71mm a Cortina d’Ampezzo, 63mm a Schio. I temporali si stanno concentrando in Friuli Venezia Giulia e proseguiranno per tutta la serata. Fortunatamente nella notte ci sarà un miglioramento. In Alto Adige la situazione è drammatica per la neve.

Allerta Meteo, grande preoccupazione per il nuovo ciclone in arrivo nel weekend

A destare grande preoccupazione è il nuovo ciclone che risalirà il mar Tirreno nel weekend: si formerà sulla Tunisia nel pomeriggio di Sabato e finirà la sua corsa sulla Liguria nella serata di Domenica. La tempesta provocherà una grande ondata di scirocco su tutto il Centro/Sud nella notte tra Sabato e Domenica. Sarà un evento terribile, con onde alte oltre 10 metri su tutte le isole minori del Tirreno (Eolie, Ustica, Capri, Ischia, Ponza, Ventotene) e sui litorali di Lazio e Campania, dove il mare potrebbe provocare gravissime inondazioni nelle zone costiere. Nella mattinata di Domenica, lo scirocco provocherà un altro evento importante di acqua alta a Venezia, mentre sul Tirreno il mare sarà in burrasca soprattutto sulle coste del Lazio. Il litorale romano verrà devastato una mareggiata di proporzioni storiche. Il vento potrà superare i 150km/h e le precipitazioni saranno violentissime: Sabato i temporali più intensi colpiranno Sardegna, Lazio e Toscana, Domenica nuovo allarme al Nord/Est per piogge alluvionali tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia dove le mappe disegnano uno scenario catastrofico. Il maltempo si estenderà da Domenica pomeriggio anche al Sud, specie nel basso Tirreno tra Campania e Calabria. Le mappe del preciso modello Moloch (ISAC-CNR) che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo mostrano l’entità del maltempo che ci aspetta nel fine settimana.

