Mentre in pianura si fanno i conti con la piena del Po, in quota l’attenzione è tutta sulla neve e il pericolo valanghe. Attenzione massima in Valtellina e Valchiavenna con le temperature in calo di circa 6 gradi rispetto a ieri e pioggia battente.

Intanto sopra ai 1600 metri si stanno registrando forti nevicate in particolar modo a Livigno, Madesimo e Valfurva. Attualmente i passi alpini sono transitabili con catene da neve compreso il passo del Foscagno che garantisce collegamento di Livigno.