Allerta rossa in Liguria, l’avviso di Toti: “Grande prudenza domani”

“Invito i cittadini liguri ad avere grande prudenza domani negli spostamenti. Dalla mezzanotte di oggi sulla Liguria passera’ una perturbazione che i nostri meteorologi definiscono molto importante, su un territorio su cui sono caduti 1.200 millimetri di pioggia negli ultimi venti giorni”. E’ la raccomandazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio in una diretta video via Fb in vista dell’ondata di Maltempo da ‘allerta rossa’ attesa da Arpal domani sul centro ponente della Liguria.

“Il nostro territorio è molto impregnato – ha spiegato ancora il governatore – i bacini dei fiumi reagiranno evidentemente di conseguenza, lo stillicidio di frane in corso significano che il nostro e’ un territorio fragile, da cui ci dobbiamo aspettare reazioni irruente”.

“Abbiamo diramato bollettino di allerta su Genova dalle 18 arancione, allerta importante, da mezzanotte allerta rossa per tutta giornata di sabato”. Lo ha annunciato il governatore della Liguria Giovanni Toti invitando i cittadini “ad avere grande prudenza domani negli spostamenti. Dalla mezzanotte di oggi sulla Liguria passerà una perturbazione che i nostri meteorologi definiscono molto importante, su un territorio su cui sono caduti 1.200 millimetri di pioggia negli ultimi venti giorni, quanta ne cade quasi in un anno”.