Allerta Valanghe in Emilia Romagna: criticità gialla su Appennino emiliano

Allerta gialla, ossia di pericolo moderato, valanghe, domani, sull’Appennino Emiliano centrale e occidentale a seguito del rialzo termico. È quanto comunica, nel ‘bollettino valanghe’ il servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri. Il previsto aumento delle temperature, viene spiegato, “potrebbe causare il distacco di cornici con conseguente sovraccarico dei pendii sottostanti“. Nel dettaglio, si legge nel bollettino, sono previsti “strati di neve umida-bagnata fino al suolo. Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato sulla maggioranza dei pendii ripidi e si presenta in una generale condizione di isotermia, alla quale si associano valori elevati di densità per la diffusa presenza di acqua libera al suo interno. Particolare attenzione va posta nella valutazione locale del pericolo – conclude il bollettino – in relazione alla presenza di accumuli, in particolare nei canaloni e nelle conche“.