Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia: pericolo forte e marcato

Pericolo valanghe ‘forte’ sulle Alpi del Fvg e ‘marcato’ sulle Prealpi. Una perturbazione – spiega il Bollettino Valanghe – sta portando molta pioggia con nevicate abbondanti oltre i 1800 metri sulle Alpi e 2000 metri sulle Prealpi. Sulle Alpi il pericolo valanghe è ‘forte’ per la nuova neve in quota e per l’appesantimento da pioggia alle quote inferiori.

Oltre i 1700 metri sono possibili distacchi di valanghe, sia a debole coesione che a lastroni di medie e in alcuni casi di grandi dimensioni, dai pendii più ripidi a tutte le esposizioni. Alcune, convogliandosi lungo i canaloni più ripidi, potranno interessare la viabilità ordinaria oltre i 1300-1400 metri.

Sempre oltre i 1700 metri, sui pendii ripidi il distacco provocato di valanghe a lastroni è possibile anche con debole sovraccarico. Sulle Prealpi il pericolo è ‘marcato’ in particolare per appesantimento da pioggia e le valanghe sono prevalentemente di neve fradicia. Anche domani il grado di pericolo previsto sara’ 4 (forte) Sulle Api Giulie, Carniche e sul Canin, 3 (marcato) sulle Prealpi Giulie e Carniche.