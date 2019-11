Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia: pericolo ‘marcato’

Pericolo valanghe “marcato” oggi sulle montagne del Friuli Venezia Giulia e “forte” sul monte Canin. La perturbazione che ha interessato la regione – si legge nel Bollettino Valanghe – ha portato ingenti quantitativi di nuova neve sulle zone orientali. Sulle Alpi a 2000 metri ci sono da 150 a 200 cm di neve, fino a 300 cm sul Canin, 100 cm invece sulle Prealpi.

Sopra i 2000 metri sono presenti consistenti accumuli di neve ventata che in diversi punti possono ancora staccarsi spontaneamente o con debole sovraccarico, dando origine a valanghe in genere di grandi dimensioni. Localmente non si escludono isolati distacchi grandi soprattutto nell’area del Canin. Sotto i 2000 metri su Alpi e Prealpi, dalle pareti e soprattutto sui pendii erbosi ripidi, sono ancora possibili valanghe spontanee sia superficiali che da slittamento di neve umida.