Alluvione ’66: iniziative a Firenze in ricordo disastro

Diverse le iniziative a Firenze per ricordare il 53/o anniversario dell’alluvione di Firenze. Tra i protagonisti della giornata il capo dipartimento dellaProtezione civile Angelo Borrelli, che questa mattina ha partecipato, a Ponte alle Grazie, al corteo per la benedizione del fiume Arno e al lancio della corona d’alloro in ricordo delle vittime dell’alluvione. In precedenza c’era stata la Santa Messa per commemorare le vittime.

E’ stato il sindaco di Firenze Dario Nardella a lanciare la corona d’alloro: con lui erano presenti anche il prefetto di Firenze Laura Lega e il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. Borrelli ha anche visitato la mostra ‘Arno sicuro. Pulito. Da vivere’ che sara’ ospitata fino al 21 novembre presso lo spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi, a Firenze.

Nel pomeriggio in Consiglio comunale ampio dibattito sull’alluvione, alla presenza dello stesso Borrelli e del segretario dell’autorita’ di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale Massimo Lucchesi. Sono stati ricordati i nomi di coloro che hanno perso la vita, successivamente e’ stato osservato un minuto di silenzio. In aula e’ stato rivolto un pensiero anche al Maestro Franco Zeffirelli, che racconto’ la tragedia. Borrelli ha invece ringraziato gli Angeli del Fango. Tra le numerose iniziative anche la deposizione di un mazzo di fiori del sindaco sulla tomba dell’operaio comunale Carlo Maggiorelli, vittima dell’alluvione. Durante la seduta e’ stata approvata all’unanimità una targa dedicata alla Protezione civile.