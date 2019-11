Alluvione in Piemonte: situazione critica a Cardè, “emergenza grave”

A seguito della forte ondata di maltempo che ha investito il Piemonte, è critica la situazione a Cardè (Cuneo), dove l’ondata di piena del Po e della rete idrografica minore ha allagato il paese. Corso Vittorio Emanuele II è completamente allagato e nelle vie adiacenti il livello dell’acqua raggiunge in alcuni punti il metro e mezzo d’altezza.

“Una situazione di emergenza grave. Ho ordinato il taglio di un argine lungo la Bealera del Mulino per scaricare l’acqua nei campi e allentare la pressione sul Paese. Se serviràfaremo demolire un ponte lungo via Salesea. Ci sono decine di case allagate,” ha spiegato il sindaco, Matteo Morena.

Sul posto vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri e protezione civile.

Paura per la piena del Po, che si sta gonfiando rapidamente e in poche ore è cresciuto di oltre 5 metri.