Alluvioni in Somalia: oltre 270mila sfollati

A causa delle alluvioni sono oltre 270mila gli sfollati in Somalia: sono state colpite vaste aree centrali e meridionali del Paese, secondo quanto riporta “Al Jazeera”.

Gli organismi umanitari hanno reso noto che sono almeno 10 le persone morte nella città di Belet Weyne, a ovest della capitale somala Mogadiscio.

Un’altra tempesta tropicale in arrivo potrebbe colpire circa un milione di persone in Africa orientale.