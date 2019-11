Alluvioni nel Regno Unito: precipitazioni eccezionali, 147 allerte in Inghilterra e Galles

Dopo una notte di forti temporali, nel Regno Unito l’Agenzia per l’ambiente ha diramato 147 allerte alluvioni, relativamente a quasi tutte le regioni dell’Inghilterra e nel Galles, invitando la popolazione alla prudenza.

Nel Yorkshire sono al lavoro idrovore che pompano 2,5 tonnellate di acqua al secondo dal villaggio di Fishlake, dove sono stati dispiegati militari a sostegno dei soccorritori. In alcune zone del Galles e nel Herefordshire sono caduti circa 50 mm di pioggia in 24 ore, mentre la temperature scendeva a -2°C nel sudest.

E’ in rapido aumento il livello di molti fiumi, un rischio per la sicurezza di motociclisti, automobilisti e residenti.

I servizi meteo nazionali hanno confermato che si tratta di precipitazioni insolitamente abbondanti per questo periodo dell’anno.

Il governo si è riunito per coordinare le operazioni di soccorso e valutare l’entità dei danni che si preannunciano “considerevoli“, secondo il quotidiano Guardian.