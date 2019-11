Alta marea, nuova allerta a Venezia: domani previsti 160 cm

A Venezia nuova allerta di marea eccezionale per domani: il Centro maree del Comune di Venezia prevede per le ore 12.30 un picco di 160 centimetri. La previsione è aggravata dal fatto che i modelli di calcolo prefigurano per la laguna un’intera mezza giornata di marea oltre il metro. Il massimo di 160 è preceduto da un precedente di 130 centimetri alle ore 3.05 e da un “minimo” di 110 centimetri alle ore 6.50.

La marea a Venezia ha toccato stamane alle 11.25 una massima di 97 centimetri. Lo rende noto il Centro maree del Comune precisando che a Chioggia alle 11.05 si è registrata una massima di 98 centimetri.

Il Patriarcato sospende le messe domani per l’acqua alta

Acqua alta domani mattina, a Venezia, fino ad un metro e 60 cm. Previsione di acqua alta eccezionale per domani mattina: alcune Messe domenicali saranno sospese sia nella basilica di San Marco che in altre chiese veneziane. A San Marco a Venezia saranno celebrate le Messe domenicali delle ore 7, 8, 9 e 18.45 mentre saranno certamente sospese quelle fissate alle ore 10.30 e alle 12.00. In questa situazione di emergenza anche in altre chiese veneziane gli orari delle Messe domenicali subiranno variazioni – con alcune celebrazioni che dovranno essere necessariamente sospese – e il Patriarcato invita, pertanto, i fedeli a verificare nelle parrocchie e chiese di riferimento l’effettiva celebrazione della Messa nell’orario ordinariamente previsto.

