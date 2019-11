Ambiente: Greta Thunberg a Los Angeles contro le trivellazioni petrolifere

Greta Thunberg parteciperà alla protesta dei giovani attivisti di Los Angeles contro le trivellazioni petrolifere. La giovane attivista sarà la relatrice principale al raduno Youth Climate Strike Los Angeles: dopo una manifestazione davanti al Municipio, gli ambientalisti marceranno verso il vicino ufficio del Governatore Gavin Newsom.

La protesta è parte di numerose iniziative che hanno lo scopo di spingere lo Stato a interrompere l’estrazione di petrolio, soprattutto in quartieri urbani densamente popolati come quelli nei pressi di Los Angeles.

L’obiettivo, hanno spiegato gli organizzatori, è quello di portare uno dei più grandi Stati produttori di petrolio degli USA all’uscita dal settore estrattivo per contrastare i cambiamenti climatici.