Ambiente: M5S, ‘nuova pagina per Sin Priolo, oggi primo passo per intesa tra industrie’

Palero, 11 nov. (Adnkronos) – “Oggi si apre una pagina nuova per il Sin (Sito di interesse nazionale) di Priolo, con la disponibilità di Eni Rewind a occuparsi degli interventi di bonifica. Una disponibilità che ci auguriamo venga replicata anche dalle altre industrie. Si apre un percorso di dialogo e condivisione tra mondo pubblico e mondo privato tutti intorno allo stesso tavolo con l’obiettivo di pianificare e realizzare la completa bonifica delle aree inquinate e restituire salute, opportunità occupazionali e quindi dignità ai cittadini. Un impegno importantissimo, raccolto dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, durante la sua visita di oggi”. Così i deputati del M5S all’Ars commentano la visita di oggi del ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

“Ambiente, salute e lavoro – ha evidenziato Giorgio Pasqua – sono temi strettamente connessi. Come ha prospettato lo stesso ministro stiamo aprendo una ‘green door’, una porta verde, dove si mettono da parte le storiche contrapposizioni tra industrie e istituzioni e si contribuisce tutti al benessere collettivo. Non c’è azienda che può vivere contro un territorio e quindi a partire dalla disponibilità di Eni Rewind, che sta investendo in bonifiche 260 milioni di euro, bisognerà confrontarsi in termini tecnici, gestionali e politici, in un percorso certo e trasparente per arrivare a un accordo sulle bonifiche di tutto il Sin di Priolo. Quello di oggi è un importantissimo primo passo, cui ne seguiranno altri ci auguriamo con la partecipazione delle altre industrie che qui operano”.