Antisemitismo: Veltroni, ‘nel Paese un clima insopportabile’

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Mi sbaglierò, sarò troppo legato all’idea che la democrazia e la libertà non sono acquisite una volta per tutte, ma questo fatto testimonia di un clima in questo Paese insopportabile per una democrazia, legittimato da toni e atteggiamenti da parte della politica, e non mi riferisco solo a chi si può più esplicitamente immaginare, ma a un clima assurdo che si è creato, di demagogia, di populismo, di luoghi comuni, di banalità, per cui i grandi nemici delle scorte sono le persone più scortate che abbia mai visto in vita mia”. Lo dice Walter Veltroni, ospite di ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, a proposito della decisione di assegnare una scorta a Liliana Segre.