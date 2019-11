Apertura anticipata degli impianti a Livigno: oltre 60 cm di neve, il piccolo Tibet apre le sue piste

Sono 95 i cm totali di neve scesi sulle cime, mentre 61 quelli che imbiancano le strade del centro: da diversi giorni, grandi e candidi fiocchi di neve fanno da White Carpet d’eccezione a una Livigno in cui già si respira tutta la magia della montagna in inverno.

Dopo il grande inizio con l’apertura della pista di fondo già il 19 ottobre scorso, la stagione invernale 2019/2020 di Livigno non smette di regalare emozioni a tutti gli amanti della neve: nel Piccolo Tibet sciatori, snowboarder e freerider hanno già potuto indossare la loro attrezzatura e scendere a valle grazie all’apertura anticipata di Sitas Ski Area, che già dallo scorso sabato ha fatto partire i suoi impianti alla volta delle cime innevate; a partire dal 30 novembre, sarà invece possibile percorrere sugli sci tutti i 115 km di piste.

Ampliata invece la pista di fondo, aperta già dalla metà di ottobre grazie all’impiego della neve conservata dallo scorso inverno con la tecnica dello Snowfarming: ad oggi, l’anello tocca i 18km di lunghezza, avvicinandosi così sempre più ai 30 km totali.

Tutti gli snowlovers potranno accedere agli impianti acquistando presso la cabinovia di Sitas Ski Area un ticket ad un prezzo speciale, pensato appositamente per l’occasione, che permetterà di raggiungere le cime livignasche e godersi durante la discesa il panorama unico e innevato delle alpi italiane.

Agli amanti del freeride, invece, Livigno offre ben 100 km quadrati di backcountry, immense distese di neve soffice e fresca pronte ad essere e solcate da sci e snowboard. Tra le località che hanno creduto maggiormente in questa specialità, Livigno ha potenziato e attivato servizi ad hoc con il Progetto Freeride, unico in Italia e attivo ormai da diverse stagioni. Alla base di questo progetto c’è la preparazione e la diffusione del Bollettino Valanghe, un servizio di informazioni giornaliere che fornisce tutte le informazioni sulla stabilità del manto nevoso di ogni zona di Livigno, che permette a tutti gli appassionati di freeride di scegliere l’area più adatta alla discesa di giorno in giorno. Il Bollettino Valanghe permette così ai freerider di essere aggiornati ogni mattina sulle condizioni locali non solo attraverso il sito, ma anche grazie alla cartellonistica e ai video esposti presso le stazioni degli impianti di risalita e attraverso l’app gratuita “My Livigno”; tutte le informazioni sono aggiornate anche sui totem in paese e fornite attraverso un servizio di newsletter a tutti gli operatori.

Oltre al Bollettino Valanghe, ogni giorno è consultabile anche il Bollettino Qualità Neve, che attraverso tre diversi grafici illustrano le condizioni della neve, la qualità della sciata e l’esposizione di sassi nelle tre diverse sciabili: zone alpina, nel bosco, al disotto del bosco, identificate da diversi colori a cui corrispondono diversi parametri, incrociando dati che prendono in considerazione l’area sciabile di Livigno da 3000 m fino al paese.

Sport invernale non significa però solo sci, snowboard e freeride: durante la stagione invernale, Livigno offre anche tante opportunità di attività outdoor per sfidare sè stessi e i propri limiti. Per gli amanti delle due ruote, c’è la fat bike, mentre per chi vuole godersi la bellezza del paesaggio camminando ci sono il Nordic Walking e le ciaspole. Non mancano poi le occasioni e le strutture per l’equitazione, la discesa sulla slitta, il pattinaggio e l’arrampicata sul ghiaccio, mentre per gli amanti dell’adrenalina imperdibile è il parapendio.

Per raggiungere Livigno dall’Italia si può attraversare il Passo del Foscagno, mentre a coloro che arrivano da Svizzera, Alto Adige e Nord Europa basterà percorrere il Tunnel Munt La Schera. Chiuso invece definitivamente il Passo della Forcola, che riaprirà nel Giugno 2020.