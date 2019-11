Aree protette: il Museo della biodiversità di Monticiano ospita il 30° meeting annuale di Eurosite

Il Museo della Biodiversità di Monticiano (SI), ospita in questi giorni il trentesimo meeting di Eurosite, l’organizzazione europea che riunisce i gestori governativi e privati delle aree naturali protette. Un appuntamento importante, a cui partecipano circa 45 membri provenienti da 20 paesi europei, e che si protrarrà fino a venerdì 8 Novembre. Per l’Italia, unico rappresentante, è proprio WWF Oasi, la Società che gestisce una rete nazionale di oasi del WWF e lo stesso Museo della Biodiversità.

Anche se le tecnologie moderne permettono uno scambio veloce e diffuso delle informazioni ed è facile confrontarsi dalle proprie postazioni senza muoversi, gli incontri dal vivo svolgono ancora oggi una funzione importante, sia nello scambio delle informazioni, sia nella condivisione delle strategie. Soprattutto nel settore della gestione delle aree naturali, le esperienze sul campo sono fondamentali nell’arricchimento delle conoscenze, nell’affinamento delle metodologie e nell’innovazione degli strumenti.

È questo lo spirito di Eurosite, di cui WWF Oasi è parte attiva, sia nella gestione delle oasi, sia nei progetti di conservazione, di educazione e di sviluppo. “Aver scelto l’Italia e il Museo della Biodiversità, unico nel suo genere in Italia e in Europa, è un grande riconoscimento al lavoro svolto dal WWF nella tutela concreta del territorio e della biodiversità. La conservazione della biodiversità ha una valore maggiore se fatta con altri partner soprattutto a livello internazionale e se quotidianamente vengono coinvolti cittadini, scuole e aziende proprio come si fa nelle Oasi” dichiara Carmine Annicchiarico di WWF OASI durante l’apertura dei lavori. L’esperienza di Eurosite conferma che anche un soggetto privato può svolgere un ruolo fondamentale per il bene comune, sia come strumento funzionale delle amministrazioni, sia come investimento autonomo. Un ruolo, quello dei privati, che merita di essere valorizzato più di quanto fatto fino ad oggi. Sul tema è proprio in corso un Progetto Life, European Land Conservation Network – ELCN.

Oggi 6 Novembre la riunione ospiterà alcuni attori istituzionali protagonisti del territorio toscano, che porteranno il loro contributo in termini di esperienza, all’interno del dibattito. Come ha dichiarato il Presidente di Eurosite Stefan Versweyveld la riunione di quest’anno ha un valore aggiunto sia perché celebra i trent’anni dell’organizzazione, sia perché si svolge proprio lì dove la conservazione della natura si pratica ogni giorno. Eurosite è nata in un momento in cui in Europa si avvertiva la necessità di creare una rete che riunisse i professionisti del settore e i policy makers. A distanza di trent’anni possiamo dire con certezza che l’organizzazione ha avuto un impatto e un ruolo fondamentale sia nella promozione e nello scambio di conoscenze ed esperienze, sia nell’’avvio di nuove opportunità e progetti volti alla tutela di importanti angoli di biodiversità europea.