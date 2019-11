Arrestata nuovamente Jane Fonda: protestava contro i cambiamenti climatici a Washington [FOTO]

Jane Fonda è stata arrestata per la quarta volta in altrettante settimane per aver protestato contro i cambiamenti climatici a Washington D.C. con le sue amiche e colleghe Rosanna Arquette e Catherine Keener (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). L’attrice 81enne è stata presa in custodia dopo una dimostrazione all’interno dell’U.S. Senate Hart Building. Fonda ha giurato di protestare ogni venerdì per spronare i politici ad agire contro i cambiamenti climatici. La sua iniziativa è conosciuta come Fire Drill Fridays. Fonda e gli altri manifestanti sono stati ripresi seduti in cerchio nell’edificio mentre cantavano: “Cosa vogliamo? Un Green New Deal. Quando lo vogliamo? Ora”. L’attrice indossava lo stesso cappotto rosso delle volte precedenti. Ha promesso di continuare a protestare a Washington D.C. ogni venerdì per i prossimi quattro mesi.