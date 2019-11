Please wait...

Tre insegnanti di una scuola materna della provincia di Piacenza sono state arrestate dai carabinieri per maltrattamenti sui bambini. Fra di loro anche una suora. Tutte e tre sono ora ai domiciliari su ordinanza di custodia emessa dal gip al termine delle indagini svolte dai carabinieri della stazione di San Giorgio Piacentino. Attualmente l’istituto privato nel quale lavoravano è chiuso. L’indagine, coordinata dalla Procura piacentina, si è avvalsa anche di telecamere nascoste per documentare i presunti maltrattamenti.

Arresti per maltrattamenti a bambini in una scuola: in manette anche una suora incastrata dalle telecamere

