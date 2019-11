Sulla Stazione Spaziale Internazionale “sono certo che arriveranno alcuni di voi“, “quelli che lo vorranno. Lo Spazio è un’ottima metafora per dire che i confini possono essere spostati sempre più in là se si ha la volontà. L’augurio che posso darvi è di continuare a guardare avanti a vedere lontano“: lo ha dichiarato l’astronauta Luca Parmitano, in collegamento dalla ISS, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano, al campus Bovisa.