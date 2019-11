Astronomia: la Cina testa una nuova sonda per l’atterraggio su Marte

La Cina ha condotto un test in un sito in Hebei per simulare il funzionamento di una sonda che ha lo scopo di atterrare su Marte, dopo avere sorvolato il pianeta ed avere evitato eventuali ostacoli.

Secondo la China National Space Administration si prevede di lanciare la sonda verso il Pianeta Rosso nel 2020, con l’obiettivo di completare in un’unica missione la messa in orbita, l’atterraggio e lo spostamento sul pianeta.