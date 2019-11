Astronomia, domani una straordinaria congiunzione: la Luna “incontra” Saturno nel cielo sudoccidentale

Domani, ogni appassionato di astronomia e osservazioni celesti avrà l’opportunità di vedere uno speciale incontro nel cielo notturno. Poco dopo il tramonto di venerdì 29 novembre, infatti, nel cielo sudoccidentale Saturno “incontrerà” la sottile luna crescente in un evento astronomico noto come congiunzione.

Non sono necessari telescopi per ammirare l’incontro, poiché entrambi i corpi celesti saranno abbastanza luminosi da poter essere osservati ad occhio nudo. Ovviamente, l’impiego di un telescopio permetterà di vedere molti dei crateri più grandi sulla superficie della luna. Guardando attraverso la lente di un telescopio con un ingrandimento di almeno 25x, si potrebbero vedere i famosi anelli di Saturno, una delle viste più mozzafiato del sistema solare. Se il meteo non dovesse collaborare, oscurando la vista dei due corpi celesti, potremo ancora vedere la Luna e Saturno nelle notti seguenti, ma saranno ogni notte più distanti.

Quanti saranno impegnati nell’osservazione della congiunzione Luna-Saturno, potranno ammirare anche Venere e Giove nella stessa parte del cielo. Venere sarà il più luminoso dei due pianeti con Giove alla sua destra.