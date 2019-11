Astronomia: un raro punto di vista per ammirare la Via Lattea

Questa rara prospettiva offre una vera visione dall’interno di uno dei telescopi più performanti dell’ESO: il VLT Survey Telescope, o VST.

Il VST è installato presso l’osservatorio Paranal dell’ESO in Cile. È il più grande telescopio che compie delle survey del cielo in luce visibile. Il suo design all’avanguardia lo rende un potente strumento per studiare l’universo. Da questo punto di vista lo strumento OmegaCAM – una telecamera con un largo campo visivo – può essere visto di faccia al centro dell’immagine, nascosto all’interno della sua struttura di controllo stabilizzante.

Quando scende la notte, la cupola del telescopio si apre e il VST si mette al lavoro. L’alta quota e le aride condizioni del deserto di Atacama offrono le condizioni perfette per l’osservazione astronomica, offrendo cieli senza nuvole e inquinamento luminoso molto basso per la stragrande maggioranza dell’anno. Ciò consente una vista davvero spettacolare della Via Lattea, con la sua gamma di colori sorprendenti, strisce di polvere interstellare scura e stelle luminose in primo piano, come si vede in quest’immagine, pubblicata da ESO sul suo sito.