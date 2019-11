Astronomia: un’ultima occhiata al satellite Sentinel-6

Il satellite Copernicus Sentinel-6, che misurerà l’innalzamento del livello del mare e lo spessore del ghiaccio, sarà disponibile per una ultima visita nella camera bianca prima di essere sottoposto ad ulteriori prove e preparato per il lancio a fine 2020 dalla Base Aeronautica di Vandenberg, California.

I rappresentanti della stampa sono invitati al centro di collaudo di IABG ad Ottobrunn, vicino Monaco, Germania, il 15 novembre alle 09:00.

Copernicus è guidato dalla Commissione Europea (CE) in collaborazione con ESA. La CE, agendo per conto dell’Unione Europea, è responsabile per l’iniziativa in generale, definendo i requisiti e gestendo i servizi. Eumetsat gestirà il satellite e produrrà e consegnerà i prodotti. NASA e NOAA contribuiscono con il radiometro a microonde, il retro reflettore Laser ed il ricevitore GNSS-RO. Airbus è alla guida industriale del progetto, con IAGB responsabile per il collaudo del satellite.

Esaminando l’innalzamento del livello del mare

Tra il 1993 ed il 2018, il livello globale del mare è aumentato in media di 3.2mm ogni anno. Questo tasso è accelerato negli ultimi anni e ci si aspetta che continui a crescere.

Per poter tenere d’occhio il livello del mare, sono necessarie osservazioni permanenti degli oceani del mondo. A causa delle vaste dimensioni degli oceani che coprono il 70% della Terra, questo può essere ottenuto solo utilizzando i satelliti dallo spazio.

A questo proposito, Copernicus Sentinel-6 ha a bordo un altimetro radar come sensore principale. Lo strumento è il più appropriato per osservare i livelli del mare e lo spessore del ghiaccio nelle regioni polari. Inoltre, il satellite è equipaggiato con diversi strumenti per la navigazione, così come per l’osservazione del vapore acqueo.

Sentinel-6 mapperà fino al 95% degli oceani della Terra ogni 10 giorni.

Le misurazioni globali del livello del mare finora sono state fornite da una flotta di satelliti, tra cui il francese-americano Topex-Poseidon e le missioni Jason, precedenti missioni ESA come i satelliti ERS, Envisat e Cryosat, così come pure il satellite Sentinel-3 del programma europeo Copernicus.

I partner del progetto Copernicus Sentinel-6 – ESA, la Commissione Europea, Eumetsat, NASA, NOAA, Airbus e CNES – terranno un incontro per discutere della missione, con un interessante programma preparato per la giornata.

Programma

09:00 Benvenuto – Rudolph Schwarz, Amministratore Delegato di IABG

09:05 Copernicus a beneficio dei cittadini europei – Astrid-Christina Coch, Esperto Senior, Commissione Europea

09:15 Copernicus componente spazio. Risultati e prossimi passi – Joseph Aschbacher, Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra, ESA

09:25 Sentinel-6 dal punto di vista degli utenti – Alain Ratier, Direttore Generale, Eumetsat

09:35 Sentinel-6 dal punto di vista della NASA – Sandra Cauffman, Acting Direttore Divisione Scienze della Terra, NASA

09:45 Cosa la cooperazione europea può raggiungere – Philippe Pham, Direttore EO, Navigazione e Scienza, Airbus DS

09:55 La missione Sentinel-6 -Pierrik Vuilleumier/Klaus-Peter Köble, Responsabile di progetto ESA /Responsabile di progetto Airbus

10:05 Obiettivi di missione ed applicazioni – Benoit Meyssignac, LEGOS Francia

10:15 Sentinel-6 e Copernicus – Antonio Reppucci, CMEMS

Dalle 10:30

Domande e risposte

Visita alla camera bianca (Opportunità per foto e interviste nella camera bianca)

12:30 Pranzo ed ulteriori opportunità di intervista

14:00 Termine dell’evento