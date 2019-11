Astronomia, VISTA: il telescopio arroccato su una montagna nel deserto di Atacama

Le strutture astronomiche dell’ESO in Cile sono formicai di attività – come delle oasi! – nel paesaggio altrimenti sterile e arido del deserto di Atacama. Questo posto ostile e difficile da raggiungere può sembrare una strana scelta per la costruzione, ma l’Atacama è uno dei migliori siti al mondo per l’astronomia. Non ha praticamente alcuna copertura nuvolosa, una netta mancanza di inquinamento luminoso, ed è la posizione non polare più secca del mondo, con meno di due centimetri di pioggia ogni anno!

Il Cile ha ospitato i telescopi dell’ESO dagli anni ’60, in osservatori con sede a La Silla, Paranal e l’altipiano di Chajnantor. Nell’immagine della settimana pubblicata da ESO (in alto) viene mostrato il telescopio VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), situato presso l’osservatorio Paranal.

Arroccato su una montagna adiacente a Cerro Paranal, la casa del telescopio fior all’occhiello Very Large Telescope (VLT) di ESO, VISTA è il più grande telescopio al mondo progettato per osservare vaste zone del cielo nella luce del vicino infrarosso (appena oltre quella visibile agli umani). Le viste spettacolari del cosmo – inclusa la notevole striscia della nostra galassia, la Via Lattea, che si estende qui nella parte alta dell’immagine – sono più che sufficienti per tenere occupati VISTA e i suoi fratelli telescopici.