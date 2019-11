Australia in fiamme: 4 morti e oltre 100 feriti, il fumo ha raggiunto la Nuova Zelanda

Continua l’emergenza incendi in Australia: si aggrava il bilancio dei roghi in corso da 6 giorni nell’area orientale con il fumo che ha raggiunto la Nuova Zelanda e potrebbe arrivare fino al Sud America.

La polizia ha confermato il ritrovamento di un corpo, ieri sera, in una zona boschiva a ovest della città di Kempsey: salgono dunque a 4 le vittime, rinvenute negli ultimi giorni nella costa centrale e settentrionale del Nuovo Galles del Sud, l’area più colpita. Oltre cento i feriti e circa 300 gli edifici danneggiati in un’area di oltre 11mila km quadrati.

Gli incendi ancora attivi sono circa 60 con oltre 1.200 vigili del fuoco impegnati in una corsa contro il tempo: nel weekend la situazione meteo non aiuterà le operazioni, in quanto è previsto un aumento delle temperature ed un’intensificazione dei venti.