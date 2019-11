Australia, gli incendi decimano i koala: donna corre tra le fiamme per salvarne uno, “urlava e piangeva” [FOTO e VIDEO]

La Lista Rossa delle specie minacciate ha già classificato i koala come vulnerabili, ma la specie ora è minacciata anche dai devastanti incendi che hanno già incenerito oltre 2,5 milioni di acri lungo la costa orientale dell’Australia. Il recente atto di coraggio di una donna, divenuto virale in rete, ha dato speranza al Paese nella lotta alle fiamme. Dopo aver visto un koala attraversare la strada tra le fiamme nel Nuovo Galles del Sud, prima di salire su un albero, una donna del posto, di nome Toni Doherty, è corsa in aiuto del povero animale, avvolgendolo nella sua stessa camicia.

Toni stava passando nell’area di Port Macquaire quando ha visto il koala in grandi difficoltà e lo ha salvato (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). “È stato terrificante vederlo uscire dalle fiamme e sembrava così indifeso mentre correva lungo la strada. Sapevo che dovevo mettergli qualcosa intorno mentre correvo verso l’albero, così ho tolto la camicia e l’ho coperto con quella. Ho solo cercato di portarlo via dal fuoco, era così caldo e spaventato”, ha raccontato a 9news, aggiungendo che il koala piangeva e urlava a causa delle fiamme. “Non avevo mai sentito un koala prima. Non avevo realizzato che potessero piangere. È stato così straziante e sapevo che dovevo tirarlo fuori di lì il prima possibile”, ha continuato Toni. La donna è praticamente rimasta in reggiseno tra le fiamme: “Ero felice di avere qualcosa da mettergli sopra. L’ho lavata, è di nuovo nel mio armadio”.

La donna ha aggiunto che il koala, che ha 14 anni, stava recuperando nonostante le gravi condizioni. La clinica ha dichiarato che le condizioni di Lewis (nome dato al koala da uno dei nipoti di Toni) sono stabili. “Probabilmente è al 50% in questa fase. Le sue zampe sono completamente bruciate e ha ustioni sul petto e sulla pancia. È stato bendato e ha ricevuto antibiotici, ma serviranno molte cure, se si riprenderà”, ha dichiarato un portavoce della clinica a 9news.

La clinica ha elogiato Toni come una “assoluta leggenda” per il suo coraggio e la sua bontà d’animo. Se Lewis ce la farà, sarà solo uno dei pochi fortunati. Centinaia di koala sono morti finora nella fiamme che stanno devastando il Nuovo Galles del Sud e il Queensland. Il Port Macquaire Hospital è stato inondato di animali feriti in disperato bisogno di aiuto.

Secondo Port Macquaire News, la clinica ha ricevuto supporto economico da tutto il mondo grazie ad una campagna GoFundMe che ha raccolto oltre 800.000 dollari. I soldi saranno impiegati per acquistare e distribuire stazioni di abbeveramento automatiche che saranno installate nelle aree incendiate per aiutare i koala a sopravvivere e per creare un programma di allevamento. “In quella che è una tragedia nazionale, gli incendi a Port Macquaire e nelle sue vicinanze nel mese di novembre hanno devastato una popolazione di koala geneticamente diversi. Circa 350 koala sono morti”, si legge nella descrizione della pagina GoFundMe.

Il caldo intenso e i forti venti hanno alimentato gli incendi nel Paese, costringendo alla chiusura di oltre 100 scuole e diffondendo un fumo denso su Sydney, determinando una scarsa qualità dell’aria. Nell’area di Port Macquaire il pericolo incendi rimane alto. I roghi finora hanno spezzato la vita di 6 persone.