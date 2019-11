Austria: frana distrugge case a Bad Gastein, 2 donne tratte in salvo

Ondata di maltempo e danni anche in Austria.

Nella notte una frana ha distrutto due case a Bad Gastein, un noto centro sciistico nel Salisburghese.

Due donne sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco.

A mezzanotte una colata di fango si è staccata dal pendio: ha distrutto la prima casa, “spingendola” contro la seconda.

Le abitazioni vicine sono state evacuate per motivi di sicurezza.