Auto: Fca, a ottobre oltre 33 mila immatricolazioni e quota a 21,5%

Torino, 4 nov. – (Adnkronos) – Fiat Chrysler Automobiles in ottobre immatricola quasi 33.700 vetture per una quota del 21,5%. Quattro i modelli che si sono classificati nella top ten delle auto più vendute nel mese, Panda, Ypsilon, 500X e 500.Nel progressivo annuo le registrazioni Fca sono quasi 387 mila e la quota è del 23,8%.

Per quanto riguarda i singoli brand, con 5.400 immatricolazioni in ottobre Jeep ottiene il 3,5% di quota del mercato mentre nel progressivo immatricola 69.800 vetture, per una quota del 4,3%.In ottobre Lancia registra 4.850 vetture, in crescita dell’8,2%, pari a una quota del 3,1%. Nel progressivo annuo, il marchio registra 50.500 immatricolazioni, in crescita del 2,4% e una quota del 3,1%, +0,7 punti percentuali rispetto al 2018.

Complessivamente Fiat a ottobre immatricola quasi 21.500 (quota al 13,7%) mentre nel progressivo annuo le registrazioni del marchio sono 244.800 per una quota del 15,1%. Infine, Alfa Romeo in ottobre immatricola 1.900 vetture e ottiene una quota dell’1,2%. Nel progressivo annuo il brand registra 21.800 vetture per una quota dell’1,3%.