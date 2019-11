Auto piomba sulla pensilina bus: 2 feriti in condizioni critiche

Una donna di 57 anni e uomo di 77 sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un’auto mentre si trovavano alla pensilina dell’autobus a Milano, all’altezza di via Novara. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 17, il conducente della Toyota Yaris, un 37enne, ha perso il controllo e li ha travolti mentre erano in attesa. Le condizioni dei due pedoni sono serie e i medici restano cauti sulla prognosi. La donna, che si trova ora all’ospedale Niguarda, versa in condizioni più gravi, dopo aver riportato diversi traumi. Meno preoccupanti le condizioni dell’uomo, a cui è stato riscontrato un trauma cranico. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e la responsabilità dell’uomo alla guida.