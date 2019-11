Auto precipita dal viadotto e si schianta sui pedoni della strada sottostante, vittime e feriti: immagini terribili [VIDEO]

Terribili le immagini di un incidente verificatosi nei giorni scorsi: un’auto è precipitata da un viadotto su una strada sottostante, provocando vittime e feriti. L’incidente è avvenuto nella città di Hyderabad, in India. Le telecamere di sicurezza hanno catturato lo spaventoso schianto dal nuovo viadotto Biodiversity. L’auto sarebbe precipitata dal cavalcavia dopo che il conducente ne ha perso il controllo a causa dell’alta velocità: dopo essere stato per aria per qualche secondo, il veicolo ha colpito un albero nella strada sottostante. Nello schianto, un cartello stradale è stato lanciato per aria e ha quasi colpito una passante. Il panico ha invaso l’area, mentre le persone cercavano una via di fuga dal luogo dell’incidente.

Nelle immagini, che potete vedere nei video in fondo all’articolo, si può scorgere l’ombra dell’auto mentre vola per aria, prima di schiantarsi sulla strada. Si può vedere anche un motociclista e il suo passeggero transitare vicino al punto in cui è atterrata l’auto: tragedia evitata per un soffio. “Ho visto l’auto cadere dal cavalcavia. È caduta sulle persone nella strada. Ho pensato che fosse parte della scena di un film, ma poi ho visto le persone urlare”, racconta un testimone.

Secondo le autorità, il conducente stava percorrendo il viadotto da una velocità di 99-104km/h, quando ha perso il controllo dell’auto nella curva. A causa dello schianto, avrebbe perso la vita un pedone, che era fermo sul marciapiede, mentre altre 6 persone sarebbero rimaste ferite. Il conducente dell’auto, invece, è miracolosamente sfuggito alla morte.

Si tratta del secondo incidente su questo cavalcavia, inaugurato proprio in questo mese. In quell’occasione, due persone hanno perso la vita. Gli automobilisti si sono lamentati della brusca curva, responsabile degli incidenti.