Auto travolge pedoni a fermata bus: 5 feriti, di cui uno grave, a Roma

5 persone sono rimaste ferite, in via Oderisi da Gubbio, a Roma, dove un’auto guidata da un’anziana ha travolto alcuni pedoni nei pressi di una fermata del bus. Grave una donna, ricoverata in codice rosso al San Camillo e sottoposta a intervento chirurgico. Le sue due figlie di 7 e 9 anni sono state medicate al Bambino Gesù, e non sono in gravi condizioni. Diverse pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute sul luogo dell’incidente avvenuto alle 12.15. L’anziana, di 79 anni, rimasta illesa, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto all’altezza della fermata dell’autobus, al civico 113.

Gli agenti della polizia locale intervenuti hanno provveduto ai rilievi dell’incidente per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e hanno posto sotto sequestro l’auto, una Toyota Corolla. Ferite oltre alla madre con le sue figlie anche due donne trasportate in codice giallo al San Giovanni e in codice verde al Fatebenefratelli. La conducente dell’auto è stata accompagnata in ospedale per gli esami di rito.