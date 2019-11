Il bacio tra Cristo e Satana: l’immagine di Benetton Unhate che indigna il web in realtà è solo una bufala

Nelle ultime ore, il mondo del web è profondamente indignato per quella che sembra essere una campagna pubblicitaria oltraggiosa e blasfema. Sembra, appunto. L’azienda sotto accusa sarebbe la Benetton che per la sua campagna UnHate avrebbe utilizzato l’immagine di un bacio tra Cristo e Satana (vedi foto in alto). In passato, l’azienda era già stata criticata per aver utilizzato nella sua campagna per combattere l’odio nel mondo, in cui vengono realizzati fotomontaggi di baci tra personaggi rilevanti (come importanti leader politici mondiali), l’immagine di un bacio tra Papa Ratzinger e l’Imam del Cairo Mohamed Ahmed el-Tayeb. L’immagine suscitò talmente tante critiche e contestazioni, anche dalla Chiesa stessa, che fu rimossa.

Ora l’immagine del bacio tra Cristo, raffigurato con la corona di spine, e Satana, rappresentato con le corna, è ritornata nuovamente a circolare sui social. Anni fa, era successa la stessa identica cosa con la stessa immagine: la Benetton era stata accusata di averla utilizzata per la sua campagna UnHate. La notizia si rivelò essere una colossale bufala, con l’azienda che smentì di averne mai fatto uso. In queste ore, sono tantissimi gli utenti che stanno riprendendo l’immagine, alimentando le critiche e l’indignazione. Ma è ancora tutto falso.