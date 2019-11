Il bagliore di una cometa, la luce di Marte: ecco la foto del giorno (italiana) scelta dalla NASA

Il bagliore azzurro di una cometa, la luce rossastra di Marte: uno scatto mozzafiato quello realizzato dall’astrofilo italiano Rolando Ligustri, dell’Unione Astrofili Italiani, scelta come foto del giorno (1° novembre 2019) dalla NASA (APOD, Astronomy Picture of the Day).

La luce azzurra è quella della cometa Siding Spring (C/2013 A1), ripresa da Ligustri nel suo passaggio ravvicinato a Marte.

E’ un nuovo grande successo per gli astrofili italiani: nel 2019 i loro scatti sono stati scelti già 5 volte dall’Agenzia spaziale.