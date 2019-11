Bambini picchiati in una scuola di suore: alcuni venivano legati e chiusi negli armadietti

Suor Chiara Carnelos, direttrice della materna delle Suore Francescane Angeline di Roma, è stata trasferita in una scuola primaria di Torino. La scuola delle Angeline è finita al centro di una indagine della Procura capitolina per presunte violenze ai danni dei giovani alunni. A parlare oggi dell’inchiesta è “Il Fatto Quotidiano“, che spiega come il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, nel settembre scorso ha portato all’arresto domiciliare di una suora e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre tre persone, tra cui la stessa direttrice e due laiche. L’accusa nei loro confronti è di maltrattamento di minori. Nelle scorse settimane il tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare. L’indagine erano scattata dopo alcune denunce presentate dai genitori degli alunni.

In base a quanto emerso negli accertamenti, gli alunni erano soggetti a vessazioni, violenze sia fisiche che psicologiche. I maltrattamenti sono stati documentati da quattro telecamere posizionate, con gli inquirenti che hanno filmato per un mese, nel giugno scorso, ciò che avveniva all’interno della scuola. I bimbi di 4 anni, in alcuni casi, sono stati picchiati, legati alle sedie o chiusi negli armadietti. Il trasferimento della direttrice a Torino è stato deciso durante l’estate scorsa e comunicato il 28 agosto ai genitori. Sul sito della scuola primaria del capoluogo piemontese, secondo quanto riferisce il quotidiano, sono arrivati i messaggi dei genitori dei bambini che frequentavano la materna romana e che lanciano l’allarme. “Una suora sarà a capo di questa scuola – scrive una mamma –, peccato che la persona che verrà a dirigerla è indagata a Roma… Parliamo di maltrattamenti fisici e psicologici“.