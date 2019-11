Benzina, diesel e gpl: prezzi in rialzo

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP e Q8 hanno aumentato di 5 millesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 rialzo di un cent al litro sul Gpl.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,579 euro/litro (invariato, compagnie 1,586, pompe bianche 1,559), diesel a 1,471 euro/litro (invariato, compagnie 1,477, pompe bianche 1,454). Benzina servito a 1,704 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,743, pompe bianche 1,612), diesel a 1,601 euro/litro (+1, compagnie 1,642, pompe bianche 1,506). Gpl self service a 0,583 euro/litro, servito a 0,598 euro/litro (invariato, compagnie 0,606, pompe bianche 0,585), metano self service 0,957 euro/kg, servito a 0,987 euro/kg (invariato, compagnie 0,994, pompe bianche 0,980), Gnl 0,947 euro/kg (compagnie 0,949 euro/kg, pompe bianche 0,946 euro/kg).