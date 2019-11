“Bimbi vegani si può”: a Milano convegno per presentare un “manuale”

Bambini vegani? Si può. Dare risposte fondate su basi scientifiche ai genitori vegani o vegetariani che intendono estendere ai propri figli, in piena sicurezza, lo stesso regime alimentare. E’ l’obiettivo del manuale “Rapanello e cipollina – I bambini verdi”, a cura di medici esperti del settore (prof. Luca Bernardo, dott.ssa Lisa Mariotti, prof. Gian Vincenzo Zuccotti) con prefazione dell’on. Michela Vittoria Brambilla, che sarà presentato venerdì 8 novembre alle ore 10,30, all’hotel Nhow di Milano, via Tortona 35, in occasione della 5.a edizione del convegno “Hot topics in pediatria e neonatologia”.

Saranno presenti, oltre all’on. Brambilla, gli autori: prof. Luca Bernardo, direttore Dipartimento Medicina dell’Infanzia e dell’Età Evolutiva, direttore Pediatria P.O. Fatebenefratelli, direttore T.I.N e Pediatria P.O. Macedonio Melloni; prof. Gian Vincenzo Zuccotti, direttore Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Milano, Ospedale dei Bambini, V. Buzzi; dott.ssa Lisa Mariotti, nutrizionista pediatrica, Pediatria P.O. Fatebenefratelli e P.O. Macedonio Melloni.