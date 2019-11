Black Friday: acquisti per 6 italiani su 10

Nel weekend del Black Friday hanno deciso di fare acquisti quasi sei italiani su dieci (il 58%) sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet, dando di fatto il via allo shopping delle feste. E’ quanto emerge da un’ìndagine Coldiretti-Ixe’ su “Il Venerdì nero’ degli italiani”, divulgata a Matera 2019 dove è stato organizzato il primo appuntamento nazionale dedicato al Natale a tavola, la tradizione più radicata nella cultura degli italiani, con il Black Friday del gusto, per offrire la possibilità di acquistare i più rari e gustosi souvenir in vista del Natale nel grande mercato di Campagna Amica.

Anche se si tratta di una iniziativa nordamericana nata già negli anni ’60, si sono moltiplicate anche in Italia promozioni commerciali per l’occasione che si allargano – precisa la Coldiretti – dal web ai grandi gruppi fino ai mercati contadini, coinvolgendo soprattutto la fascia più giovane della popolazione. Secondo un’indagine Coldiretti/Ixe’ ad approfittare del “Venerdì nero” è – spiega Coldiretti – infatti ben il 93% dei ragazzi tra i 25 e i 34 anni, una percentuale nettamente superiore a quella totale italiana ma anche ai pari età americani che nello stesso periodo hanno pianificato di fare compere, ferma all’84% secondo le stime della National Retail Federation Usa.

A livello generale chi coglierà le occasioni a prezzi più o meno stracciati spende in media 167 euro, seppur con sensibili differenze. Se quasi 4 italiani su 10 (38%) spendono tra i 100 e i 200 euro, un altro 9% arriva fino a 300 euro, un 7% si spinge a 400 euro mentre un 3% di “paperoni” supera addirittura i 500 euro. Per il 24% gli acquisti restano, invece sotto la soglia dei 100 euro. Ma c’è anche un 26% degli italiani non acquista nulla durante la settimana degli sconti mentre un 16% decide solo all’ultimo momento se mettere mano o meno al portafogli.

La tendenza nazionale non è quella di concentrare le offerte in un periodo limitato ma di spalmarle durante l’intero week end, così da favorire quanti approfittano dell’appuntamento soprattutto per fare gli acquisti di Natale in anticipo. Un modo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti – continua la Coldiretti – proposti da molti esercizi sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività.

Il consiglio della Coldiretti per l’occasione è non farsi guidare dagli acquisti di impulso, di confrontare sempre le varie offerte, accertarsi dell’originalità del prodotto e di rivolgersi nel caso della rete a siti sicuri.