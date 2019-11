Il Borgo di Troina in Sicilia, luogo ideale per l’Astroturismo

Tra le montagne del Parco dei Nebrodi in Sicilia, nella provincia di Enna, vi è un luogo in cui è possibile vivere un salto nel passato e tornare ad ammirare le stelle e la Via Lattea: il Borgo di Troina.

Questo antico Borgo situato nel cuore della Sicilia ha radici sin dal Neolitico e gode di un panorama che si estende fino all’orizzonte e al mare, dominando le colline circostanti. La sua posizione strategica le ha valso il nome di prima capitale normanna della Sicilia e tra la necropoli, le chiese, i ruderi e le antiche meraviglie, che questo luogo ha deciso di preservare, vi è ora anche il cielo stellato.

Troina ha ottenuto infatti la Certificazione di Qualità “I cieli più belli d’Italia” da parte di Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico. In particolare sono due i siti di interesse che hanno valso al Borgo di Troina il massimo riconoscimento della Certificazione, il livello GOLD: il Lago di Ancipa e la Contrada Sambuchello, oggetto dei sopralluoghi e di un reportage fotografico da parte del Team di Astronomitaly.

Il Lago di Ancipa – anche noto come “Lago Sartori” – è il bacino artificiale più alto della Sicilia con 944m s.l.m., da cui è possibile godere di una vista panoramica unica sull’Etna. Da questo luogo lo Staff di Astronomitaly ha potuto filmare il movimento apparente delle stelle dietro l’Etna, durante l’eruzione dello scorso 1° Ottobre; Contrada Sambuchello è un’area naturale presente all’interno dei Monti Nebrodi in cui sorgerà un Ecoresort che potrà accogliere sotto le stelle i viaggiatori in cerca di avventure nella natura.

Il Borgo di Troina è così il primo borgo dell’Italia meridionale e della Sicilia a richiedere e ad ottenere il riconoscimento “I cieli più belli d’Italia”, ne parla il Dott. Fabrizio Marra, fondatore di Astronomitaly: «Tra le risorse della Sicilia c’è sempre stato il cielo stellato. Oggi questa risorsa naturale è oggetto di interesse da parte della pubblica amministrazione. Si tratta di un momento importante, dimostrazione di un diverso approccio alla tutela e utilizzo delle risorse naturali in ottica sostenibile. Abbiamo voluto premiare quindi sia la qualità del cielo dei siti osservativi individuati, sia le innovazioni che il Comune ha in programma di realizzare. Tra queste vi è l’impegno a migliorare gli impianti di illuminazione al fine di ridurre l’inquinamento luminoso e tutelare quindi il patrimonio celeste, requisito essenziale per il mantenimento del riconoscimento assegnato e per garantire ai futuri ospiti un’esperienza sotto le stelle ancor più appagante».

Il Borgo di Troina ed Astronomitaly sono infatti già al lavoro nell’organizzazione di esperienze “astroturistiche” per far vivere emozioni a contatto con il cielo stellato, esplorando la volta celeste con telescopi professionali e guidati da esperti.

La Certificazione ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso e la disponibilità di servizi di ricettività – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.