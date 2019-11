Breakthrough Prize: domani l’assegnazione degli “Oscar della Scienza”

Tutto pronto per gli “Oscar della Scienza“, i Breakthrough Prize istituiti nel 2012 dal miliardario Yuri Milner con Sergey Brin di Google, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e Jack Ma di Alibaba.

Il tema della serata, in programma domani, è “Vedere l’invisibile“, ed è ispirata alla foto del secolo: la prima di un buco nero.

A festeggiare il risultato scientifico che si è aggiudicato il Breakthrough Prize per la Fisica fondamentale per il 2020 ci sono i 347 ricercatori della collaborazione internazionale Event Horizon Telescope, finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca e al quale l’Italia ha partecipato con Istituto Nazionale di Astrofisica e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Giunta all’ottava edizione, la cerimonia del Breakthrough Prize verrà ospitata nello storico Hangar 1 della Nasa, nel cuore hi-tech della California, a Montain View.