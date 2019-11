Bressanone si prepara ad un bianco Natale: la stagione invernale è alle porte e la voglia di sciare è alle stelle

Con la prima nevicata sulle cime di casa, Bressanone si prepara ad un bianco e sportivo Natale. La stagione invernale è infatti alle porte e la voglia di sciare sale alle stelle con le prime imbiancate. Fioccano come una copiosa nevicata le novità a Bressanone. In primis quelle del comprensorio sciistico della città: ammodernamento di una seggiovia, inaugurazione dell’impianto di innevamento, ampliamento di piste sono alcune delle novità che contraddistinguono l’offerta invernale 2019-2020 sulla Plose.

Chi vive di adrenalina pura potrà provare la nuova pista nera “Crazy Horse“, che si aggiunge alla leggendaria pista Trametsch, considerata in assoluto il meglio per ogni amante dello sci: 1.400 metri di dislivello e 9 km di discesa. La nuova pista nera dedicata all’ex sciatore della nazionale azzurra e pioniere dello sci Erwin Stricker (prendendone il soprannome) è ripida e veloce con una vista panoramica sensazionale. Un’altra novità è la sistemazione di una pista già esistente, la pista Plose diventando così una pista blu da sogno per principianti. La fantastica vista delle Dolomiti dalle pendici soleggiate della Plose rende la giornata di sci un’esperienza da vivere appieno.

Ma sulla Plose non si divertono solo gli sciatori. La montagna di casa di Bressanone, infatti, offre a principianti e ad esperti slittinisti una possibilità unica per slittare. RudiRun, la pista da slittino di 9 km, è una delle piste più lunghe delle Alpi. La pista per slittino offre divertimento a tutti ed è una grande attrazione per chi visita la Plose. E non c’è solo la pista da slittino RudiRun: l’offerta della Plose comprende anche la discesa in slittino fino alla Rossalm. E qui, ci si potrà fermare per una pausa nei confortevoli rifugi, godendo di una magnifica vista.

Non avete ancora molta esperienza con lo slittino? Durante le Giornate dello slittino vi mostreremo come si va con questo divertente mezzo. Il 26.12.2019 e poi ogni domenica dal 29.12.2019 al 08.03.2020, presso la stazione di monte della cabinovia Plose, un esperto sarà a vostra disposizione. Otterrete così utili consigli su come divertirsi con lo slittino.

Chi invece sulla Plose preferisce non usare lo slittino, può percorrere a piedi, con le ciaspole o gli scarponcini, i numerosi sentieri per escursioni invernali e godersi nelle giornate invernali di sole lo splendido panorama delle Dolomiti, Patrimonio UNESCO. Diversi sentieri escursionistici ed escursioni guidate con racchette da neve regaleranno tutto ciò che si desidera.

E dal 3 gennaio partono nuovamente le Plose Nights. Ogni venerdì fino al 6 marzo potete vivere la magia di una serena e mistica notte d’inverno sulle Alpi. Le “Plose Nights” vi permetteranno di vedere le montagne sotto una luce nuova. Dopo la corsa con la cabinovia Plose (aperta straordinariamente per l’occasione dalle ore 18 alle 23) che vi fa ammirare la vallata con una Bressanone illuminata, si camminerà nella notte invernale fino ai rifugi accoglienti per gustare specialità culinarie uniche. Poi, si potrà tornare a valle con la funivia o provare l’emozionante pista da slittino illuminata RudiRun.

Dallo sci allo slittino, dalle ciaspolate allo shopping nei negozi del centro fino al mercatino natalizio e lo spettacolo multimediale, ogni giorno è un buon giorno per vivere l’inverno a Bressanone. Mercatino, pattinaggio su ghiaccio, camminate, sciate e slittate e poi, al calar della sera, un momento indimenticabile che renderà il periodo natalizio unico e speciale. Dal 22 novembre al 6 gennaio Bressanone ospita il più magico ed emozionante show multimediale in Italia nel cortile della Hofburg, il palazzo vescovile di Bressanone. “Best of Soliman’s Dream”, uno spettacolo imperdibile per una serata speciale!