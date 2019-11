Calabria, cane bloccato su un precipizio: straordinario intervento dei Vigili del Fuoco per salvarlo [FOTO e VIDEO]

Quanto vale la vita? In queste parole si nasconde il senso dell’operato dei Vigili del Fuoco che giornalmente rischiano la propria per salvare quella degli altri. E poco importa se si tratta di un uomo, una donna, un bambino o un animale: per questi angeli in divisa, ogni vita ha un valore inestimabile e preservarla è il loro obiettivo primario.

Ce lo insegna la vicenda verificatasi domenica sera nelle montagne dell’Aspromonte, in Calabria, dove un cane, il piccolo Falco, era rimasto bloccato su uno strapiombo. Segugio maremmano di 4 anni, Falco aveva trascorso la giornata in montagna all’insegna della natura e della caccia, ma quando ormai il sole stava tramontando, nel tentativo di ricongiungersi al suo padrone è scivolato ed è rimasto bloccato su un precipizio. Erano le 19 di una domenica di novembre: il buio aveva avvolto la natura e rendeva ancora più difficoltoso il salvataggio. Un’impresa che sarebbe stata impossibile per una persona comune: da lì la richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco.

Immediato il soccorso: una squadra del dipartimento di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, è giunta sul posto per verificare la fattibilità del salvataggio. Per raggiungere Falco i pompieri, legati a una fune, hanno dovuto attraversare il vuoto, mentre altri colleghi hanno coordinato l’azione. Una volta raggiunto il cane, hanno legato Falco e lo hanno tratto in salvo, per poi risalire anch’essi e abbracciare il cucciolo impaurito ma felice.

A più di una settimana dal tragico incidente che è costato la vita a tre Vigili del Fuoco per motivi così futili come riscuotere un premio assicurativo, questi eroe tornano nuovamente a dare una lezione all’Italia.

Una lezione di coraggio, di valori e di resilienza. Una lezione di umiltà che giunge dal punto più profondo della Calabria, il paese di Nino Candido per ricordare ancora una volta il valore della vita, quella per cui si battono in modo certosino e fuori dai riflettori, questi angeli con la divisa.