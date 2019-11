Calabria: D’Ippolito (M5S), ‘conta il programma, apriamo dibattito in Rete’

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “La Calabria non è una regione come le altre. Subisce, infatti, gli effetti devastanti della criminalità, della disoccupazione, del disavanzo sanitario e della mancata tutela ambientale: bonifiche sempre rinviate, ciclo dei rifiuti inesistente, inquinamento diffuso e perfino nascosto. A questo si aggiunga che la macchina amministrativa regionale è in mano a burocrati ‘quattro stagioni’, sopravvissuti a tutto e a tutti, responsabili in larga misura del mancato sviluppo e dell’uso improduttivo dei fondi europei”. Così inizia la lunga riflessione del deputato M5S Giuseppe D’Ippolito in vista del voto in Calabria.

“Siamo vicini alle Regionali. Qui voglio dunque parlare, sia pure in breve, di idee e progetti. Non mi interessano i discorsi sulle alleanze, sui nomi, le sigle e gli schieramenti, che lascio volentieri ad altri. I calabresi dovrebbero pronunciarsi sui programmi, che invece passano ogni volta in secondo piano”, scrive D’Ippolito che si sofferma dunque sui problemi del Servizio sanitario regionale, sul piano di rientro dal disavanzo sanitario, sulla tutela dell’ambiente e la gestione dei rifiuti, sul lavoro e lo stato sociale, sul contrasto della ‘ndrangheta, sulle infrastrutture e sulla cultura.

D’Ippolito traccia le linee programmatiche con cui il M5S “potrebbe presentarsi agli elettori calabresi, mantenendo la propria identità di forza politica aperta alla discussione, al contributo dal basso e alle nuove idee”. “Da qui vorrei aprire un dibattito, anche in rete, sottolineando che questa mia riflessione non è affatto da ritenersi completa, esaustiva. Resta, tuttavia, malgrado l’inevitabile sintesi, una base di confronto per un percorso, condiviso, di elaborazione di proposte in maniera orizzontale e partecipata”.