Clima pazzo, sbalzi incredibili al Nord: super caldo con +24°C in Liguria e +22°C in Veneto ma Mercoledì arriva un’altra tempesta [FOTO e DATI]

Mentre il Ciclone continua a colpire il Sud Italia e le isole, dove oggi si stanno verificando forti piogge e temporali – spiccano gli 80mm caduti a Maida (Catanzaro), i 60mm di Carini (Palermo) e i 58mm di Thiesi (Sassari) – e fa freddo con venti di maestrale impetuosi tra Sardegna e Sicilia (raggiunti i 117km/h a Capo Carbonara), al Nord è tornato il bel tempo con un caldo anomalo per il periodo. Le temperature, infatti, hanno superato i +20°C in molte località del settentrione, con picchi di +24°C in Liguria, di +22°C in Veneto, di +21°C in Friuli Venezia Giulia.

Di seguito tutti i dati Regione per Regione:

Liguria : +24°C a Moneglia, +23°C a La Spezia, Chiavari e Lavagna, +22°C a Rapallo, Sarzana e Zoagli, +21°C a Imperia e Brugnato, +20°C a Varazze, +19°C a Genova.

: a Moneglia, a La Spezia, Chiavari e Lavagna, a Rapallo, Sarzana e Zoagli, a Imperia e Brugnato, a Varazze, a Genova. Veneto : +22°C a Legnago e Gaiarine, +21°C a Treviso, Maserà di Padova, Castello di Godego e Castelfranco Veneto, +20°C a Venezia, Mestre, Mogliano Veneto, Abano Terme, Sandrigo, Montegalda, Noventa Vicentina e Arzignano, +19°C a Padova, Vicenza, Jesolo, Portogruaro, Oderzo , Eraclea e San Michele al Tagliamento, +18°C a Verona.

: a Legnago e Gaiarine, a Treviso, Maserà di Padova, Castello di Godego e Castelfranco Veneto, a Venezia, Mestre, Mogliano Veneto, Abano Terme, Sandrigo, Montegalda, Noventa Vicentina e Arzignano, a Padova, Vicenza, Jesolo, Portogruaro, Oderzo Eraclea e San Michele al Tagliamento, a Verona. Friuli Venezia Giulia : +21°C a Doberdò del Lago, Zoppola, Budoia, Ronchi dei Legionari e Cordenons, +20°C a Pordenone, San Vito al Tagliamento, Aviano, Roveredo in Piano, Sacile, Cervignano del Friuli, Rivis, Latisana, Brugnera, Spilimbergo, Fossalon, Arba, Palazzolo dello Stella e Terzo d’Aquileia, +19°C a Trieste, Gorizia, Grado, Palmanova, Monfalcone, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Campoformido e Cormons.

: a Doberdò del Lago, Zoppola, Budoia, Ronchi dei Legionari e Cordenons, a Pordenone, San Vito al Tagliamento, Aviano, Roveredo in Piano, Sacile, Cervignano del Friuli, Rivis, Latisana, Brugnera, Spilimbergo, Fossalon, Arba, Palazzolo dello Stella e Terzo d’Aquileia, a Trieste, Gorizia, Grado, Palmanova, Monfalcone, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Campoformido e Cormons. Lombardia : +20°C a Rho e Nova Milanese, +19°C a Milano, Brescia, Bergamo, Mantova, Monza, Asola, Gussago, Seriate, Arosio, Settimo Milanese, Bussero, Brignano Gera d’Adda e Bollate, +18°C a Como, Cremona, Codogno e Vigevano.

: a Rho e Nova Milanese, a Milano, Brescia, Bergamo, Mantova, Monza, Asola, Gussago, Seriate, Arosio, Settimo Milanese, Bussero, Brignano Gera d’Adda e Bollate, a Como, Cremona, Codogno e Vigevano. Emilia Romagna : +19°C a Modena, Ferrara e Copparo, +18°C a Ravenna, Sassuolo, Argenta, Mezzogoro, Novellara e Mirandola, +17°C a Parma, Piacenza, Rimini, Riccione, Cesenatico, Forlì, Imola e Maranello, +16°C a Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Faenza e Salsomaggiore Terme,

: a Modena, Ferrara e Copparo, a Ravenna, Sassuolo, Argenta, Mezzogoro, Novellara e Mirandola, a Parma, Piacenza, Rimini, Riccione, Cesenatico, Forlì, Imola e Maranello, a Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Faenza e Salsomaggiore Terme, Piemonte: +17°C a Novara e Alessandria, +16°C a Vercelli, Biella e Casale Monferrato, +15°C a Verbania, Novi Ligure ed Acqui Terme, +14°C a Torino, Asti, Pinerolo, Domodossola e Chivasso, +10°C a Cuneo.

Ha fatto molto caldo anche in Toscana, con +21°C a Pisa, Lucca, Follonica, Reggello, Venturina, Pescia, Pescaglia, Viareggio, Suvereto e San Vincenzo, +20°C a Firenze, Livorno, Grosseto, Castagneto Carducci, Bibbona, Collesalvetti e Portoferraio, +19°C a Pistoia, Capalbio, +18°C a Prato, Siena e Arezzo.

Ben superiori rispetto alle medie del Periodo, al Centro Italia, i +20°C di Roma e Tarquinia, i +19°C di Latina e Guidonia, +18°C di Perugia, Fiumicino, Pratica di Mare e Civitavecchia, i +16°C di Viterbo e Orvieto. Questa grande anomalia di caldo proseguirà anche domani, Martedì 26 Novembre, ma durerà poco. Infatti dopodomani, Mercoledì 27, arriverà un’altra tempesta con forti temporali in Liguria e alta Toscana, piogge intense su tutto il Nord e tanta altra neve sulle Alpi. Non mancheranno i fenomeni estremi, con tornado e grandinate in Liguria per gli sbalzi termici dovuti al caldo esagerato di queste ore. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: