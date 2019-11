Capitan Piave arriva al Cinema: il trailer delle avventure del supereroe accompagna l’uscita di Frozen II nelle sale UCI [VIDEO]

Captain Piave arriva in 50 sale italiane di UCI Cinema, la catena leader internazionale di multisala cinematografici. Dal 27 novembre e fino all’11 dicembre 2019, infatti, il trailer delle avventure del Supereroe accompagnerà l’attesissima uscita di Frozen II.

Così il Consorzio per la Tutela Formaggio Piave DOP, presenta finalmente al grande pubblico nazionale Captain Piave – il protagonista dell’animazione Full 3D CG (Marulli Studio Srl) realizzata nell’ambito della campagna Nice to Eat-EU promossa e co-finanziata dall’UE – che difende il formaggio bellunese da abusi e tentativi di contraffazione ad opera del perfido Dr Fake e a danno della povera Mucca Bruna (e dei consumatori!)

Captain Piave parla ai bambini di temi alimentari importanti quali sicurezza, tracciabilità, autenticità, ma anche di aspetti nutrizionali e sanitari, e lo fa in modo semplice e immediato, infondendo nei giovani consumatori di domani (uno dei più importanti target di progetto Nice to Eat-EU), con un linguaggio divertente e a loro comprensibile, la consapevolezza e il riconoscimento del marchio DOP. Quale modo migliore di presentare alle famiglie il paladino delle Dolomiti se non quello di sfruttare l’uscita del film d’animazione più atteso del 2019!

La missione di Captain Piave – che ritroviamo anche nel videogioco Fake Hunter, di recente lancio e disponibile gratuitamente su dispositivi pc, tablet e smartphone registrandosi al sito https://fakehunters.nicetoeat.eu – è quella di salvare da povera Mucca Bruna, rapita dai suoi amati pascoli delle valli bellunesi e tenuta prigioniera in un freddo laboratorio cittadino da Dr Fake, che, nel tentativo di riprodurre squallide copie del Piave DOP, la nutre con mangimi artificiali e “farine raffinate”. Ma ogni suo tentativo è inutile: il Piave DOP deve il suo prestigio a un insieme di fattori non riproducibili al di fuori della sua zona d’origine, un mix che ha permesso al Piave DOP di ottenere i più prestigiosi riconoscimenti del comparto a livello mondiale.

Riuscirà quindi il Supereroe a riportare Bruna ai suoi verdi pascoli e a tutelare il formaggio Piave DOP e i consumatori? Lo scopriremo nel 2020! Un “to be continued” che verrà ideato proprio dai bambini a cui il progetto è destinato, attraverso un concorso organizzato da Nice to Eat-EU e rivolto agli studenti delle scuole primarie che saranno chiamati a proporre uno storyboard del seguito delle avventure del supereroe, in difesa dei regimi di qualità dell’UE. Stay tuned!



About Nice to Eat-EU…

“Nice to Eat-EU” è la Campagna triennale promossa dal Consorzio per la Tutela Formaggio Piave DOP (Busche di Cesiomaggiore, BL) – impegnato dal 2010 nella salvaguardia della DOP da abusi, contraffazioni e concorrenza sleale e nella sua valorizzazione internazionale – e co-finanziata dall’Unione Europea nel contesto dei programmi n. 1144/2014, rivolti ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli dell’UE realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi. Scopo del progetto informativo e promozionale, che vede protagonista il Formaggio Piave DOP, è quello di rafforzare nei paesi individuati – Italia, Germania e Austria – la consapevolezza e il riconoscimento, e di conseguenza aumentare la competitività e il consumo, delle produzioni e dei marchi di qualità europei di cui il formaggio bellunese si fa veicolo, sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, della tradizione, dell’autenticità, degli aspetti nutrizionali e sanitari. In calendario a partire da maggio 2018 un ricco programma di iniziative studiato a tavolino per enfatizzare e promuovere a 360 gradi l’immagine del formaggio bellunese e della campagna stessa. Ognuna delle tre annualità sarà caratterizzata da un “mood” strategico e specifico: “Glamour & Eccellenza” (2019), “Natura & Territorio” (2020) e “Qualità & Gusto” (2021).