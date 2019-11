La carenza di Vitamina D e i legami con le malattie neurodegenerative: quali sono i rischi reali?

Il morbo di Parkinson è una malattia neurodegenerativa, ad evoluzione lenta ma progressiva, che coinvolge principalmente funzioni quali il controllo dei movimenti e dell’equilibrio: fa parte di un gruppo di patologie definite “Disordini del Movimento” e tra queste è la più frequente.

La ricerca medica si è soffermata sulla relazione tra tale malattia e i livelli di Vitamina D: sull’argomento ha fatto chiarezza un approfondimento degli esperti di “Dottoremaeveroche“, il sito antibufale della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici*: “Alcune ricerche sembravano dimostrare un’azione della vitamina D sullo sviluppo di questa malattia neurodegenerativa. Per esempio uno studio pubblicato sul Archives of Neurology nel 2008 aveva rilevato una frequenza maggiore di carenza di vitamina D nei pazienti con Parkinson. Lo studio, però, sottolineava come fossero necessari ulteriori ricerche per determinare i fattori che contribuivano a questa carenza e per chiarire il potenziale ruolo della vitamina D nel decorso clinico del Parkinson [1]. Al contrario, uno studio condotto dall’Università australiana di Adelaide e pubblicato su Nutritional Neuroscience a distanza di dieci anni, nel 2018, aveva concluso che la vitamina D non ha benefici sul cervello e sulle malattie a esso connesse, su tutte Parkinson e Alzheimer,” rilevano i medici FNOMCeO.

“Studi precedenti avevano scoperto che i pazienti con una malattia neurodegenerativa tendevano ad avere bassi livelli di vitamina D rispetto a persone sane”, ha affermato Krystal Iacopetta, autrice principale della ricerca. “Ciò ha portato all’ipotesi che l’aumento dei livelli di vitamina D potrebbe potenzialmente avere un impatto positivo. Una convinzione diffusa è che questi supplementi potrebbero ridurre il rischio di sviluppare disturbi correlati o limitare la loro progressione. I risultati della nostra revisione approfondita e un’analisi di tutta la letteratura scientifica, tuttavia, indicano che non è così e che non ci sono prove convincenti a sostegno della vitamina D come agente protettivo per il cervello” [2].

