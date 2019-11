Carne contaminata da Listeria: è allerta in Italia, l’avviso del Ministero della Salute [INFO e DETTAGLI]

Carne contaminata da Listeria monocytogenes: il richiamo arriva dal Ministero della Salute ed è relativo al prodotto “Sfilacci di cavallo” commercializzato dall’azienda “NABA CARNI SPA”. Nello specifico il prodotto interessato a marchio “MASINA DAL 1929 LA SALUMERIA” è venduto in confezioni da 10gr con il numero di lotto 93543 e con la data di scadenza 31/01/2020.

Il motivo del richiamo arriva per un potenziale rischio di contaminazione microbiologica da Listeria Monocytogenes. Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è “EUROPE MEAT INTERNATIONAL SRL – IT 20275 Ce”, con sede dello stabilimento in Via Roma n 13 a Resana in provincia di Treviso.

Il consiglio è dunque quello di controllare e, se i dati corrispondono, restituire il prodotto.