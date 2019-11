Catherine Deneuve reagisce bene alle cure: “Molto fortunata, stava girando una scena all’interno di un ospedale”

Dopo la lieve ischemia che l’ha colpita nei giorni scorsi, Catherine Deneuve “reagisce bene alle cure” e “si riposa“. “Come annunciato, non ci sono problemi motori. Si riposa e degli esami complementari sono in corso”, spiegano fonti vicine all’attrice di 76 anni, aggiungendo che la Deneuve “reagisce bene al trattamento. L’incidente vascolare era davvero limitato“. L’attrice, spiegano le fonti, “ha avuto molta fortuna, è stata assistita molto rapidamente nell’ospedale in cui è stata colta dal malore, durante le riprese“. La lieve ischemia ha infatti colpito l’attrice martedì scorso, intorno alle ore 15:00, mentre girava una scena dell’ultimo film di Emmanuelle Bercot ‘De son vivant’, all’interno di un ospedale della regione parigina. Questo ha permesso di somministrarle in tempi rapidissimi le prime cure, prima del trasferimento in un altro centro medico parigino.