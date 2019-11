Cervello e intelligenza artificiale, il futuro è già qui e sta cambiando il mondo

L’Intelligenza artificiale non è più fantascienza: medici la usano per diagnosticare i tumori, gli scienziati per fare nuove scoperte nel campo della fisica e delle neuroscienze, aziende e semplici appassionati la utilizzano in mille modi diversi.

Creerà un mondo senza lavoro? Le macchine prenderanno autonomamente decisioni importanti sulla nostra vita? Se ne parlerà nella Tavola rotonda “Cervello e Intelligenza artificiale: realtà o fantascienza?” organizzata dalla Fondazione Atena Onlus, oggi presieduta da Antonio Giuseppe Rebuzzi e costituita nel 2001 da Giulio Maira, con l’obiettivo di promuovere le ricerche e di diffondere le conoscenze nell’ambito delle neuroscienze.

La manifestazione, appuntamento annuale dedicato ai sostenitori della Fondazione, si terrà venerdì 15 novembre, alle ore 17.30, nella Sala Koch di Palazzo Madama. Sarà l’occasione per illustrare le attività scientifiche e sociali svolte dalla Fondazione Atena e per presentare i nuovi progetti. Il più importante riguarda lo studio di una terapia innovativa per la cura dei tumori cerebrali maligni, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità.